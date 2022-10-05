Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

Київ. 5 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Майже 20% українців мають близьких родичів, із якими вони втратили контакт унаслідок російського вторгнення і не знають, де вони перебувають. Про це свідчать результати опитування, проведеного в рамках проєкту Громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг" "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами РФ в Україні".

"Майже 20% повідомили, що мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз перебувають. 5% мають серед близьких загиблих через війну війни, 3% - таких, кого примусово депортували в Росію або на окуповані території сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі отримали поранення, каліцтва через воєнні дії", - наголошується в результатах опитування, презентованих у середу в пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

Кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або повністю зруйноване (2% респондентів), або пошкоджене (8% респондентів). Ще 5% заявили, що не знають, в якому стані їхнє помешкання зараз. Для 85% опитаних ситуація із житлом не змінилася.

"Близько третини тих, чий дім розташований на деокупованій території або території бойових дій, зазначили, що їхнє житло пошкоджене. Також кожен п'ятий із тих, у кого житло досі в зоні окупації, не знають, у якому воно стані", - наголошується в результатах.

Зазначено також, що 95% опитаних не зверталися останні пів року до правоохоронних органів з питань, пов'язаних із повномасштабним російським вторгненням.

Водночас найефективнішим механізмом притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії вважають спеціальні суди за участю національних та іноземних суддів (63%) та міжнародні інституції (23%).

"Третина опитаних готова особисто брати участь у судових позовах з метою вимагання компенсації за втрачене майно/здоров'я в судах України та міжнародних судах", - зазначають аналітики.

За словами співзасновника консалтингової компанії K&K Group, керівника волонтерської ініціативи "Нюрнберг-2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення Олександра Копила, лише ініціатива "Нюрнберг-2022" оприлюднила понад 3 тис. фактів воєнних злочинів.

"Крім інформування громадськості, усі факти надсилають для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Упевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", – зазначив Копил.

Опитування та звіт були підготовлені в рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є винятковою відповідальністю Громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг" та необов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Експертну підтримку та консультації під час дослідження надавали представники Коаліції "Україна. П'ята ранку".

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку. Період проведення опитування – з 15 до 19 вересня 2022 року.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.