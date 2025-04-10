Мисливці закликають до оновлення законодавства у сфері розвитку ловецтва

Україна має величезний потенціал у сфері мисливського господарства, проте подальший розвиток цієї галузі стримує відсутність сучасного законодавчого врегулювання, вважає Громадська спілка "Українська рада з ловецтва та збереження тваринного світу".

"Україна потребує якнайшвидшого врегулювання політики держави у сфері мисливського законодавства, через затвердження Стратегії розвитку галузі та необхідного законодавства", - наголосили учасники пресконференції "Необхідність реформування мисливської галузі", яка відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

На їхню думку, це надасть можливість для залучення інвестицій; розвитку непромислових територій, де мисливство виступить мультиплікатором розвитку суміжного бізнесу; залучення коштів на природоохоронну діяльність та забезпечить можливість розвиватись підприємствам галузі інвестуючи в розвиток дикої природи України, боротьбу з браконьєрством, забезпечення біобезпеки, залучаючи приватний капітал.

Вони зазначили, що Україна має величезний потенціал для розвитку мисливства: 38,3 млн га мисливських угідь (найбільше в Європі), понад 1100 суб’єктів господарюючої діяльності. Загалом, в країні нараховується 900 тис. тих, хто отримав посвідчення мисливця, серед яких перед початком повномасштабного вторгнення - 350 тис. активних.

"Потенціал галузі - це десятки тисяч робочих місць для спеціалістів, що дбають про природу, а якщо враховувати супутні мисливству види економічної діяльності - сотні тисяч робочих місць в тому числі для наших ветеранів, особливо в місцях віддалених від міст, де проблема знайти роботу, відсутній ринок праці", - наголосили організатори.