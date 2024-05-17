Президенти Бразилії та ПАР не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не відвідувати Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії, повідомляє CNN Brazil.

За даними з бразильських дипломатичних джерел, Лула і міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, очолить не президент. Однак поки що не вирішено, хто виконуватиме цю роль.

У CNN Brazil повідомляють, що, на думку Лули та представників МЗС, "бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони конфлікту" (повномасштабної війни Росії проти України – ІФ-У).

Також у Саміті миру не братиме участі президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, повідомив його прессекретар Вінсент Магвеня Daily Maveric.

Зазначається, що Рамафоса не зможе бути присутнім "через післявиборчі процеси, що відбуватимуться", однак можливо, що буде присутній хтось із кабінету міністрів ПАР.