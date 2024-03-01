Угода про оборонну співпрацю з Нідерландами закріпила підтримку культурної спадщини України - Жовква

Угода про безпекову співпрацю з Нідерландами вперше закріпила підтримку культурної спадщини України, написав у п'ятницю у фейсбуці заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

"Уперше безпекова угода закріпила підтримку культурної спадщини України, зокрема в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - написав він.

Жовква також звернув увагу на "потужний військовий блок з прямим посиланням, зокрема, на надання Україні вогневих засобів ураження дальнього радіусу дії та надання F16 (Нідерланди, до речі, співголовують у відповідній Коаліції винищувачів)".

Блок підтримки оборонної промисловості України передбачає залучення нідерландських інвестицій у розвиток українського ОПК, зокрема у сферу виробництва БПЛА.

"Закріпили найпотужніші блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Зокрема, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі! Взагалі розділ "Відповідальність росії" у цій Угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод", - написав він.