У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, РОБОТА ППО – КМВА
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, РОБОТА ППО – КМВА
У КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ, РОБОТА ППО – КМВА
Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії
Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною
У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони
Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе
РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький
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