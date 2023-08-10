Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу" - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про виключення з неї народних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія.

"Завершили всі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

Далі, наголосив Арахамія, нехай працюють правоохоронні органи, "ніхто нікого вигороджувати не буде".

Водночас він закликав й інші фракції "жити по-новому" й "очищатися від негідників, яким не місце в політиці".

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) узяв під варту народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, якого 8 серпня викрили на хабарі в $85 тис.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії "Батьківщина" (у 209-му окрузі міста Ніжин і деяких районах Чернігівської області), але посів третє місце. У листопаді 2020-го Гунько переміг на довиборах у 208-му окрузі (Чернігівська область), які проводилися через смерть нардепа Валерія Давиденка. На довиборах Гунько балотувався вже від партії "Слуга народу" як безпартійний.

Стосовно Торохтія видання Bihus.Info повідомляє, що його дружина в серпні 2022 року придбала квартиру і приміщення в Болгарії, в курортному місті Несебрі, а за кілька місяців - квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Крім того, журналісти встановили, що попри заборону чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану Торохтій у серпні 2022 року їздив на відпочинок до Болгарії. Він стверджував, що відбув за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах і був у Болгарії роком раніше.

Водночас, згідно з даними ЗМІ, за час повномасштабної війни сім'я Торохтія встигла змінити три автомобілі - Mercedes-Benz G400 2020 р. в., Mercedes-Benz EQS 580 2022 р. в. і Range Rover. Усі вони були куплені на ім'я його дружини Аліни Левченко - дочки футбольного тренера Віталія Левченка, а з лютого 2023-го - радника генерального директора держпідприємства "Антонов" (Київ).

Торохтій 2019 року був обраний народним депутатом ІХ скликання від "Слуги народу" (№105 у списку, безпартійний). Член однойменної фракції та парламентського комітету з питань правової політики.