Політика

19:18 11.07.2023

Саміт НАТО: РФ повинна негайно припинити війну проти України та вивести війська з її території

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Саміт НАТО: РФ повинна негайно припинити війну проти України та вивести війська з її території

Союзники Організації Північноатлантичного договору заявляють, що Росія повинна негайно припинити агресивну війну проти України та беззастережно вивести свої війська і техніку з української території.

"Росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України та повністю і беззастережно вивести всі свої сили й техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що простягаються до її територіальних вод", - ідеться в підсумковому комюніке, ухваленому у вівторок у Вільнюсі під час саміту НАТО.

Крім того, лідери альянсу закликали всі країни "не надавати жодного сприяння російській агресії" та засудили "всіх, хто активно сприяє війні Росії". "Підтримка Білорусі відіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру, щоб російські сили могли атакувати Україну й підтримувати російську агресію. Зокрема, Білорусь, а також Іран повинні припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання міжнародного права", - зазначено в комюніке.

Крім того, союзники привітали тверду підтримку Генеральною асамблеєю ООН зусиль зі встановлення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні. "Ми вітаємо і підтримуємо прихильність президента Зеленського встановленню принципів такого миру в його Формулі миру. Ми віддані досягненню справедливого і міцного миру, що підтримує принципи Статуту ООН, зокрема суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Наголошуємо, що це неможливо здійснити без повного і беззастережного виходу Росії. Хоча ми закликали Росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, що заслуговують на довіру, Росія не продемонструвала справжньої відкритості до справедливого і міцного миру", - наголошується в документі.

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