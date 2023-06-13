Блінкен: Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що успішний контрнаступ Збройних сил України змусить президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори, передає видання "Європейська правда".

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його", - сказав Блінкен на брифінгу в понеділок у Вашингтоні.

Держсекретар зазначив, що "йдеться про найперші дні" українського наступу, тому занадто рано говорити, до чого він може привести.

"Але важливо розуміти, що у результаті підтримки України понад 50 держав, а також мужності та стійкості українського народу й українських військових, ми впевнені, що вони й надалі матимуть успіх у тому, чого прагнуть досягти, - повернути територію, яку в них захопила Росія", - сказав він.

За словами Блінкена, підтримка України з боку західних союзників у довгостроковій перспективі спрямована на встановлення миру, який має бути "справедливим і міцним".

Саме тому, сказав держсекретар, США продовжать "максимізувати підтримку Україні нині, щоб вона могла домогтися успіху на полі бою", а також працюватимуть над іншими формами підтримки, щоб дати змогу Україні стати успішною державою.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/12/7163544/