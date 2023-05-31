Політика

18:57 31.05.2023

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

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Бригадний комплект техніки – 3 пересувні авторемонтні майстерні, 5 лазне-пральних комплексів та 2 тентовані вантажівки DAF – привіз Петро Порошенко десантникам славетної 81-ї ОАеМБр, яка тримає фронт на Донеччині.  

«Ми сьогодні на Сході, щоб встигнути посилити захисників до початку нашого наступу», – зазначає п’ятий Президент.

Перше, що по-хазяйськи оглядають військові – це майстерні з новеньким інструментом і верстатами. Тепер можна буде швидко полагодити техніку просто на місці в польових умовах, кажуть бійці. «Техніка знаходиться на виконанні бойових завдань, і не завжди доречно її евакуювати. Вся техніка ремонтується – від танчика до БМП. Кран-стріла – це така універсальна машина, що може виїхати, і краном ми можемо замінити пошкоджений радіатор. І танк буде через годину-дві у бойовому стані», – пояснює десантник.

На лазне-пральні комплекси – теж великий попит у військах, тим паче що попереду гаряче літо. Волонтери ГО «Справа Громад» з Фондом Порошенка поставили собі за мету до кінця року передати у війська 120 комплексів, а потреба вдесятеро більша. Утім, 81-а бригада сьогодні отримала повний комплект – 5 побутових комплексів. «Це мобільні бані, які будуть служити хлопцям на передовій. Там тяжко знайти умови, щоб помитися і комфортно себе відчувати. Ми дуже вдячні за ці лазні, які дійсно принесуть користь на передовій», – говорить боєць.

Як зазначає Порошенко, лазня на фронті – це турбота не лише про комфорт і бойовий дух, а й про здоров’я бійців.

Петро Порошенко згадує: бригада була створена у жовтні 2014 року, а вже в листопаді вступила в бій на ділянці Донецького аеропорту. «Оборона Донецького аеропорту, Водяне, Опитне, промзона Авдіївки, Світлодарзька дуга – і  ось нині Бахмут та інші не менш важкі ділянки. Ці населені пункти дуже добре відомі нашим десантникам з 81 ДШВ. За них вони тримали оборону, і добре насипають ворогові і досі», – нагадав Порошенко.

«Подякував хлопцям за захист української землі. Настрій у них бойовий – вистачить на кілька десантних бригад», – говорить Петро Порошенко.

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