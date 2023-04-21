Політика

18:00 21.04.2023

Віталій Кличко обговорив з делегацією ЄБРР підвищення енергетичної безпеки Києва

2 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президенткою банку Оділь Рено-Бассо. Обговорювали розширення співробітництва, зокрема за рахунок нових проєктів у галузі енергетичної безпеки  Києва. Про це повідомив Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

"За результатами Інвестиційного форуму Києва, що відбувався в Брюсселі наприкінці 2022 року, українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро. Воно спрямоване на широкий спектр проектів підтримки енергетичної безпеки Києва, надання екстреної допомоги ліквідності для муніципальних активів, компенсації втрат імпорту та інше. Навіть в цей складний час для України ЄБРР усіляко намагається допомогти Києву. І ми за це дуже вдячні", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що ЄБРР – давній і надійний партнер Києва. Лише у рамках Програми ЄБРР "Зелені міста" Київ втілює проекти на загальну суму 320 млн євро. Зокрема – проект "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ", яким передбачено 180 млн євро на оновлення рухомого складу громадського транспорту. З них на вагони метро – 50 млн євро, на трамваї – 60 млн євро. На комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" – 10 млн євро, на капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро – 60 млн євро.

Також за підтримки ЄБРР столична влада втілює проект "Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва" на суму 140 млн євро.

"Зокрема, йдеться про модернізацію обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, реконструкцію 8 великих котелень; капітальний ремонт теплових мереж; закриття 45 малих неефективних котелень із перепідключенням споживачів; створення системи дистанційного збору та аналізу інформації. Наразі проект призупинено через війну в Україні", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Данії та Нідерландів та обговорив допомогу у відновленні українських громад, що постраждали від російської агресії.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції щодо Росії - заява

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

Депутата-хабарника хочуть відсторонити від головування в комісії Київради – "слуга народу" Трубіцин заявив, що мова про нього

Віталій Кличко та Матьє Морі підписали меморандум між АМУ та Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи

Посольство України в Тель-Авіві закликало скасувати розпочатий у Хайфі чемпіонат Європи із самбо через участь збірних РФ і Білорусі

Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Нідерландів і Данії та обговорив допомогу у відновленні українських громад

МЗС України поділяє позицію комісара Ради Європи з прав людини щодо негайного припинення переслідувань кримськотатарського народу

Байден оприлюднив дані про доходи за 2022 рік

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА