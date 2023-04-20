Депутата-хабарника хочуть відсторонити від головування в комісії Київради – "слуга народу" Трубіцин заявив, що мова про нього

Фракція партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді вимагає відсторонити депутата, який підозрюється в отриманні хабаря, від головування в комісії, що вирішує питання розміщення об’єктів пересувної торгівлі. Про це на засіданні Київради заявив голова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Сьогоднішня заява фракції партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді стосується депутата-хабарника на ім’я "НІХТО". Бо він ніхто і звати його ніяк, але шкоди Києву це "ніхто" заподіяло на мільйони гривень. Він підозрюється в отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі в Києві. Тікав від НАБУ і зараз намагається вирішити питання в судах. А головне - він до цих пір на волі, бо є представником однієї цікавої фракції. Фракція "УДАР" вимагає відсторонення цього депутата "ніхто" від головування в комісії", - наголосив Білоцерковець.

Не називаючи прізвища, Дмитро Білоцерковець зазначив, що вищевказаний депутат разом з працівниками комунального підприємства чинив перешкоди для підприємців, які хотіли брати участь у торгах на право розміщення об‘єкту пересувної торгівлі. За допуск до торгів депутат та його спільники вимагали гроші.

"Яким чином все це відбувалося: спільники створили комісію на КП, якій надали повноваження допускати або ні підприємців на торги. Для того, щоб брати участь у торгах, потрібно було сплатити гроші. Виходячи з офійційних матеріалів, хабарники отримали $150 тис. долларів за 10 точок пересувної торгівлі", - розповів Білоцерковець.

За словами Білоцерковця, посада депутата, якого обвинувачують у хабарі, - голова комісії Київради, і пов’язана з тією самою діяльністю, за яку його судять.

"Ця комісія продовжує працювати і впливати на ту саму сферу, в якій депутат "погорів" на хабарі. Саме тому обов’язок депутатів відсторонити, а суду - посадити корупціонера", - зазначив він.

В свою чергу, депутат Київради Владислав Трубіцин заявив, що у своєму виступі Дмитро Білоцерковець мав на увазі саме його. Та наголосив, що навпаки є борцем з корупцією.

"Одразу розкриємо карти, як то кажуть. Цей пан Дмитро (Білоцерковець, - Прим. ред.), він зараз говорить про мене особисто. Відбувається тиск на мене, за мою позицію по боротьбі з корупцією в цьому місті!" - сказав Трубіцин.