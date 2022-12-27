Політика

20:27 27.12.2022

Кабмін призупинив іще на рік підхід щодо фінансування вишів за показниками їх діяльності

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Кабінет Міністрів України призупинив іще на рік підхід щодо фінансування закладів вищої освіти за показниками їх діяльності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 24 грудня 2019 року №1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності".

На рік також призупинено постанову від 3 березня 2020 року №191 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості", якою було затверджено порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Кабмін змінив підходи до фінансування закладів вищої освіти. І з 2020 року запрацював формульний підхід – 80% бюджету виші почали отримувати гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів.

Пізніше цей підхід було припинено на 2022 рік.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1376

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