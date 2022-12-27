Кабмін призупинив іще на рік підхід щодо фінансування вишів за показниками їх діяльності

Кабінет Міністрів України призупинив іще на рік підхід щодо фінансування закладів вищої освіти за показниками їх діяльності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 24 грудня 2019 року №1146 "Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності".

На рік також призупинено постанову від 3 березня 2020 року №191 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості", якою було затверджено порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Кабмін змінив підходи до фінансування закладів вищої освіти. І з 2020 року запрацював формульний підхід – 80% бюджету виші почали отримувати гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів.

Пізніше цей підхід було припинено на 2022 рік.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1376