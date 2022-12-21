Чернігівці задоволені мером та вважають що на місцеву владу чиниться тиск – соцдослідження

Роботою мера Чернігова Владислава Атрошенка задоволені понад 80% містян. Чернігівці виступають проти рішення суду призупинити його повноваження на рік та вважають це тиском на місцеву владу – йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

"83% чернігівчан задоволені роботою мера Атрошенка, 11% - не задоволені, 6% не змогли дати йому оцінку”, - йдеться у дослідженні.

Так само, більшість чернігівцв виступає проти призупинення повноважень міського голови та створення у місті ВЦА.

"Дві третини негативно ставляться до ідеї створення у місті Чернігові військово-цивільної адміністрації та призупинення повноважень міського голови та міської ради на час дії воєнного стану в Україні. Підтримують таку ініціативу – 18%", - зазначає Рейтинг.

Мешканці міста обізнані у подіях які розгортаються навколо міського голови Владислава Атрошенко та виступають за те щоб він залишився на посаді. Понад 60% містян вважають що на місцеву владу чиниться тиск.

"71% опитаних добре знають про рішення Яворівського районного суду, згідно з яким мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік позбавили права обіймати посаду міського голови. 22% – щось чули про це. 73% чернігівчан не підтримують таке судове рішення, лише 14% – підтримують. 62% переконані, що таке рішення суду є тиском на місцеву владу, 18% вважають, що це є боротьбою з корупцією", - розповідається в соціологічному дослідженні.