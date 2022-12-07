Мер Чернігова звинуватив у своєму відстороненні чиновників Офісу президента

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що рішення суду про відсторонення його з посади мера - це пригнічення самоврядування, адже за нього голоси віддали майже 80% чернігівців.

Атрошенко записав звернення до президента, в якому закликав не дати внутрішньому ворогові знищити демократію. "Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи є в країні хоч одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску з Офісу президента прийняв рішення відсторонити міського голову Чернігова права обіймати посаду мера терміном на 1 рік? Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України. Я розумію, пане президенте, що вашим підлеглим, з вікна нового "Порше" важко розгледіти закон. У ваших силах не дати ворогові внутрішньому знищити демократію", - заявив Атрошенко.

Він зазначив, що під час війни місцеве самоврядування стало ще одним фронтом, який захищає сім'ї українців, відновлює міста і забезпечує їх життєдіяльність.

"Ініціаторам рішення про моє відсторонення це важко усвідомити. Але як пояснити людям, що чиновники з Офісу президента зайняті руйнівною політичною війною, поки наші хлопці гинуть на війні справжній? Як розповісти, що доки вся країна воює за свободу та демократію, тут у серці країни чиновники роблять усе, щоб свободу та демократію знищити", - запитує Атрошенко.

Мер Чернігова також наголосив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Пан президенте, у ваших силах не дати ворогові внутрішньому знищити демократію. Я обов'язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе. Бо правда завжди перемагає", - наголосив Атрошенко.

У середу Яворівський районний суд Львівської області визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн і застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови на термін 1 рік.

Джерело https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/videos/701812867903612/