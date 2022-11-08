Політика

17:58 08.11.2022

Ізраїль може переглянути позицію з військової допомоги Україні через іранську загрозу - посол

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Спільні вороги та спільні загрози можуть відіграти не останню роль в перегляді новим урядом Ізраїлю позиції щодо військової допомоги Україні. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнічук заявив в інтерв'ю виданню «Бахадарі Харедім».

«Велика перемога Нетаньяху, а також ультраортодоксів з більшістю 64 є дуже важливою перемогою. Я сподіваюся, що новий уряд прийде до України з військовою допомогою», - сказав він.

Посол нагадав, що Росія активно використовує іранські безпілотники для бомбардувань об’єктів на території України.

«Одного дня ці іранські дрони можуть досягнути території Ізраїлю, тому важливо, щоб була співпраця між Ізраїлем та Україною. Це допоможе запобігти їх падінню над територією України, а також допомогти Ізраїлю вивчити методи іранців та проаналізувати ці бпла», - зазначив він.

Євген Корнійчук також підкреслив, що зогляду на тісну російсько-іранську співпрацю, «потрібно допомогти захистити Ізраїль, адже існує імовірність того, що Іран атакує Ізраїль за допомогою безпілотників через північний або південний кордон».

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