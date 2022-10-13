Політика

21:21 13.10.2022

Київ закликає партнерів не піддаватися спробам Росії звинуватити інших у власних терористичних діях – МЗС

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Київ закликає партнерів не піддаватися спробам Росії звинуватити інших у власних терористичних діях – МЗС

Україна заперечує обвинувачення РФ у нібито плануванні чи вчиненні дій проти енергетичної інфраструктури в Європі, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через нібито “технічні” причини та інші методи не мали жодного успіху. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета — зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте Північний потік 2, бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців", - наголошується у коментарі, оприлюдненому пресслужбою міністерства.

Україна, зазначають у міністерстві, веде постійний моніторинг російських дій, які мають ознаки підготовки до реалізації цієї стратегії та інформує партнерів про них. Так, президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема на підставі провокацій на території самої Росії, з метою примусу Німеччини до запуску "Північного потоку 2". Українська сторона також має дані про можливі аналогічні плани Росії щодо Турецького потоку.

"Частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших західних країн в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії. В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - зазначається у коментарі.

Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, яким партнери можуть запобігти російському енергетичному тероризму — це зайняти вже зараз жорстку позицію і публічно заявити, що запуску "Північного потоку 2" або зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

"Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів. Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж", - упевнені в МЗС.

 

 

Теги: #россия #энерготерроризм

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