"Слуга народу" планує провести Раду коаліції з прем'єром 6 жовтня

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді України планує провести Раду коаліції з прем’єр-міністром Юлією Свириденко 6 жовтня, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Завтра (6 жовтня - ІФ-У) о 17:00 відбудеться зустріч депутатів з урядом. Буде керівництво Ради, народні депутати й урядовці на чолі зі Свириденко. Називається це красиво - Рада коаліції. А тема - "координація між урядом і парламентом у реалізації ключових рішень", - написав Гончаренко в телеграм-каналі напередодні.

Железняк також заявляв, що у фракції "Слуга народу" планується зустріч Ради коаліції з прем’єром.

Як повідомлялося, зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" планується в період з 6 по 10 жовтня.