Інтерфакс-Україна
Політика
13:45 03.07.2025

NAUDI підтримує ідею правового режиму "Defence City"

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Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток національного оборонно промислового комплексу (ОПК), запропоновані у зареєстрованому в парламенті пакеті законопроєктів "Defence City", й  деться у релізі NAUDI.

"Учасники Асоціації послідовно виступають за створення прозорих умов розвитку та функціонування ОПК в Україні. Вважаємо це запорукою спроможності держави у задоволенні потреб Сил оборони в озброєнні і війковій техніці (ОВТ), в тому числі й шляхом відкриття іноземними виробниками спільних підприємств в Україні та – інвестування національними компаніями у виробничі майданчики за кордоном", - наголошено у заяві.

Сьогодні галузь працює у критичних умовах через триваючі обстріли, ускладнені логістику й забезпечення, брак спеціалістів та інші негативні чинники. У NAUDI зазначили, що забезпечення сприятливого інвестиційного та операційних режимів функціонування галузі – чи не єдина можливість дієвого залучення міжнародних компаній та капіталу до співпраці з українськими виробниками.

"Ми підтримуємо акценти пріоритезації українського виробника під час відбору виконавців оборонних закупівель. Ідея запропонованого пільгового правового режиму «Defence City», із кваліфікацією за критеріями обсягу продукції власного виробництва та рівня локалізації, сприятиме збільшенню частки продукції національних виробників у загальному обсязі оборонних закупівель, створенню нових робочих місць, впровадженню новітніх технологій та розвитку економіки України в цілому", - наголосили у NAUDI. 

В Асоціації вважають, що інструментарій "Defence City" пропонує доброчесним виробниками додаткові гарантії захисту чутливої інформації, стимулюючі податкові пільги, спрощення митних процедур і експортного контролю, а також – підтримку у процесах релокації виробничих потужностей, зокрема шляхом створення умов розвитку локальної інфраструктури за рахунок сплаченого ПДФО в місцеві бюджети.

"Асоціація як одне з найбільших всеукраїнських об'єднань виробників ОВТ готова долучитися до опрацювання законопроектів про Defense City", - зазначено у релізі.

 

Ключові законопроєкти пакету «Defence City»:

Зміни до Податкового кодексу та інших законів

(№13420 від 25.06.2025)

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

• Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування)

• Звільнення від податку на землю

• Звільнення від податку на нерухомість

• Звільнення від екологічного податку

• Збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств

Зміни до Митного кодексу

(№13421 від 25.06.2025)

Зміни до Бюджетного кодексу

(№13422 від 25.06.2025)

Митне і валютне регулювання:

• Спрощення митних процедур

• Спрощення експорту військових технологій

• Особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ

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