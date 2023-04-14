Медицина

21:07 14.04.2023

В Україні розпочала роботу перша клініка Superhumans Center

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У п'ятницю недалеко від Львова розпочала роботу клініка Superhumans Center, повідомляє проєкт у фейсбуці.

"У серпні 2022 року ми вперше зайшли в приміщення першого корпусу нашої всеукраїнської клініки. У жовтні тут розпочалися ремонтні роботи і в квітні, через рекордні 5 місяців, ми відкрили двері першого корпусу Superhumans Center", - ідеться в повідомленні.

"Superhumans - це не просто клініка, не просто мережа клінік, це філософія і це правильно. Відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини, військової чи цивільної. Дитини чи дорослої. І коли ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили", - сказала на відкритті посол центру, перша леді Олена Зеленська.

Superhumans Center - комплексний медзаклад, де протезуватимуть і реабілітуватимуть пацієнтів, насамперед тих, хто зазнав травм унаслідок російської агресії.

14 квітня було відкрито першу чергу цього центру - протезувальну майстерню і частину реабілітаційного центру. Як повідомив заступник медичного центру Володимир Головацький, у центрі працюватимуть понад шістдесят медичних фахівців. Щорічно там планується приймати близько 3 тисяч пацієнтів.

Інвестиції в запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюють у $54 млн, повідомила раніше СЕО Superhumans Ольга Руднєва.

Перший етап проєкту передбачає ремонт приміщень, закупівлю обладнання, рік оплати роботи медичної команди, закупівлю матеріалів для протезування.

Другий і третій етапи передбачають запуск усіх корпусів лікарні, старт роботи освітнього центру на базі Superhumans і розширення в інші регіони України, зокрема до Харкова.

Підтримку проєкту вже надали Фонд Говарда Баффета, Фонд Річарда Бренсона Virgin Unite, компанії Cargill, Payoneer, Freedom Finance, Loro Piano, Mastercard, SD Capital та інші.

Між Superhumans і Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета - надати українцям, які отримали травми війни, найкращу світову експертизу.

Над запуском лабораторії з виробництва протезів із проєктом Superhumans працює німецький виробник технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів компанія Ottobock. Консультації щодо започаткування власного виробництва протезів команді також надає провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії компанія Ossur.

Проєкт створюється за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник - Філіпп Грушко.

 

 

 

Теги: #superhumans_center

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