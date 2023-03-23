Медицина

16:14 23.03.2023

В Україні втретє успішно пересадили легені

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В Україні втретє успішно пересадили легені

Трансплантологи клінічної лікарні "Феофанія" у Києві провели пересадку легень, яка стала третьою трансплантацією цього органу в Україні.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, пересадку здійснила безпосередньо команда лікарні, фахівці якої пройшли тримісячне навчання з трансплантації серця та легень у клініці Massachusetts General Hospital (США).

Новий донорський орган отримав 51-річний чоловік, який мав складне захворювання легень та за два тижні до пересадки переніс коронавірусну хворобу, що дуже ускладнило його стан.

"Пацієнт перебував на постійній кисневій підтримці. Операція тривала 12 годин, наразі чоловік перебуває в реанімації, його стан задовільний", - повідомило МОЗ.

Донором стала 60-річна жінка, якій медики констатували смерть мозку через геморагічний інсульт. Ухвалене її рідними рішення дозволило після смерті пацієнтки врятувати життя ще трьом людям: трансплантологи "Феофанії" пересадили її печінку 62-річному чоловікові, а фахівці Інституту нефрології НАМН України та Інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова – нирки двом жінкам.

"Усі пацієнти, яким пересадили органи, почуваються задовільно. Пересаджені органи працюють. Для пацієнтів весь процес трансплантації та довічне отримання ліків-імуносупресантів безоплатний, за це платить держава", - наголосило МОЗ.

Теги: #трансплантація #легені

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