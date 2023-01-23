Медицина

14:17 23.01.2023

"Фармак" планує у 2023 році вивести на український ринок понад 20 нових продуктів

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"Фармак" планує у 2023 році вивести на український ринок понад 20 нових продуктів

АТ "Фармак" (Київ) планує вивести на український ринок понад 20 нових препаратів у 2023 році, повідомив виконавчий директор фармкомпанії Володимир Костюк.

"Ми продовжуємо нові розробки, понад 20 продуктів ми запустимо на ринок України цього року", - сказав він на щорічній конференції "Україна та світ попереду 2023 року" минулого тижня у Києві.

Костюк повідомив, що протягом 2022 року компанія, незважаючи на війну та втрату складів у Київській області, на яких було знищено як готову продукцію, так і сировину та пакувальні матеріали, вивела на ринок 16 нових препаратів.

"Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення, а саме 7 березня було знищено наш склад із готовою продукцією, повністю вся готова продукція (і на ринок України, і експортні продукти), пакувальні матеріали. Ми оцінили збитки. На той момент це було близько 1, 5 млрд грн збитків. Але ми поступово відновили весь асортимент в Україні - це близько 400 позицій, ми його відновлювали майже два квартали. До кінця 2022 року ми випустили 16 нових препаратів, відновили наші інвестиційні проєкти", - сказав він.

Окрім того, Костюк зазначив, що "Фармак" має намір розширювати присутність на міжнародних ринках.

"Близько третини всього українського фармекспорту - це був "Фармак". У ЄС ми присутні давно, у нас близько 25-27 продуктів сьогодні зареєстровано у різних країнах, і ми плануємо цей показник подвоїти протягом наступних двох років", – сказав він.

За словами Костюка, зокрема, компанія має намір активно розвивати присутність у центральній та південній Америці.

"Влітку 2022 року ми запустили новий проєкт з будівництва підприємства в Іспанії, це стратегічний напрямок. Ми розвиваємо активно регіон центральної та південної Америки, іспаномовні країни досить добре приймають виробництво в Іспанії та ЄС", - сказав він.

Як повідомлялося, "Фармак" планує у 2024 році відкрити новий завод у Барселоні та мультифункціональний лабораторний комплекс з R&D-центром для розробки та тестування нових лікарських засобів в Іспанії.

"Фармак" - лідер фармринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні. Компанія має фармзавод у Києві та завод із виготовлення активних фармацевтичних інгредієнтів у Шостці (Сумська обл.).

У продуктовому портфелі компанії понад 450 лікзасобів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші лікарські препарати. Компанія щорічно реінвестує у розвиток до 90% прибутку. На сьогодні продукція "Фармаку" представлена у більш ніж 40 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії тощо.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником "Фармака" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.

Теги: #фармак

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