Медицина

20:48 11.07.2022

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

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На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

Компанії-члени Комітету з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) заявляють про блокування на митному оформленні понад 229,25 тис. упаковок життєво необхідних лікарських засобів, вартістю понад 56 млн грн, які були завезені в Україну для 20-ти клінічних лікарень і медичних центрів.

Як йдеться у заяві ЄБА, переданій в агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок увечері, протягом близько місяця блокується митне оформлення життєво важливих препаратів, серед яких знеболювальні, онкологічні препарати, імуносупресивні препарати для лікування хворих на до- та післяопераційну трансплантацію, серцево-судинні, нестероїдні протизапальні засоби, офтальмологічні препарати, антидепресанти, антибактеріальні лікарські засоби, антигістамінні препарати, інгібітори, гормони.

"20 одержувачів гуманітарної допомоги, а саме клінічні лікарні, медичні центри та велика кількість пацієнтів в Україні не мають можливості отримати необхідні лікарські засоби на їх запит як гуманітарну допомогу", - заявляють члени ЄБА.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, ЄБА закликає Кабмін якнайшвидше внести зміни до постанови уряду, що регулює пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для термінового розблокування розмитнення та подальшого постачання медустановам як гуманітарної допомоги лікарських засобів, ввезених на митну територію України як комерційний вантаж і котрі перебувають на митних складах.

У ЄБА уточнюють, що постанова №174 регламентує питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану, проте не регулює питання пропуску, митного оформлення та видачі гуманітарної допомоги, яка була ввезена до моменту впровадження воєнного стану як комерційний вантаж і знаходиться на митних складах, але щодо якої з ініціативи власників вантажу (донорів), зокрема, компаній-членів Комітету з охорони здоров'я ЄБА, через військову агресію Російської Федерації проти України було ініційовано оформлення та передачу цього вантажу як гуманітарну допомогу.

"Компанії-члени Комітету ЄБА повідомляють, що митними органами не здійснюється розмитнення гуманітарної допомоги, ввезеної як комерційний вантаж через відсутність такої підстави у постанові №174. Водночас Міністерство соцполітики та військові адміністрації повідомляють представникам компаній та митних складів про відсутність окремої процедури погодження надання такої гуманітарної допомоги та посилаються на необхідність застосування постанови №174", - заявляють у ЄБА.

ЄБА звертається до Кабміну, Мінсоцполітики, Державної митної служби України з проханням про сприяння якнайшвидшому розмитненню лікарських засобів як гуманітарної допомоги, ввезеної під час воєнного стану як комерційний вантаж і пропонує внести відповідні зміни до постанови №174.

За даними ЄБА, станом на 29 червня 2022 року компанії-члени Комітету ЄБА надали благодійну допомогу Україні у розмірі понад 6,618 млрд грн, що включає як цільову фінансову допомогу, так і безоплатне передання, зокрема, МОЗ та установам охорони здоров'я життєво необхідних лікарських засобів і медичних виробів власного виробництва та/або виробництва інших фармацевтичних компаній.

 

 

Теги: #україна #ліки #єба #гумдопомога

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