Індонезія візьме участь у відновленні лікарень на Київщині – президент

Індонезія візьме участь у відновленні лікарень на Київщині, повідомив президент Індонезії Джоко Відодо.

"Ми зробимо все можливе, щоб уряд та наш індонезійський народ надавали допомогу медикаментами і також узяли участь у відновленні лікарень на Київщині", - зазначив Відодо на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу.

Він повідомив, що передав президенту Зеленському, що Україна дуже багато значить у глобальній продовольчій безпеці. Також Відодо наголосив на необхідності гарантій безпеки для забезпечення експорту зерна через українські морські порти.

"Тому треба зробити все можливе, щоб забезпечити подальший безперешкодний експорт зернових з України, щоб були гарантії безпеки всіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити експорт через українські морські порти. Я підтримую зусилля з цього приводу", - додав Відодо.