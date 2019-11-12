Неякісні медогляди стали причиною зростання рівня профзахворювань - ФССУ

Зростання рівня професійної захворюваності серед працівників українських підприємств пов'язане з випадками неякісного проведення медичних оглядів, за результатами яких вчасно не виявлено підозру на профзахворювання, повідомила прес-служба Фонду соціального страхування України (ФССУ).

За даними ФССУ, за січень-вересень 2019 року кількість професійних захворювань збільшилася на 26,5%, або на 348 захворювань (до 1662) порівняно із аналогічним періодом 2018 року.

У фонді зазначають, що попереднє та періодичне проходження медичних оглядів є обов'язковим для всіх працівників, які виконують важкі або шкідливі роботи в небезпечних умовах праці, де є потреба у професійному доборі, а також для всіх осіб у віці до 21 року незалежно від умов праці.

Проходження медоглядів здійснюється роботодавцем за його рахунок. Крім того, за результатами медичних оглядів роботодавець зобов'язаний у повному обсязі здійснити відповідні оздоровчі заходи, визначені у заключному акті, а також усунути причини, що призводять до професійних захворювань.