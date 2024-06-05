"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

Корпорація "Біосфера", одна з найбільших в Україні на ринку товарів для дому, планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки потужністю 1,5 МВт, яка забезпечуватиме електроенергією українські підприємства корпорації.

"Якраз сьогодні після нашої зустрічі буде питання, нарада з погляду придбання газотурбінної установки на 1,5 МВт, яка покриватиме найбільш енергоємні виробництва (корпорації "Біосфера" - ІФ-У), - розповів СЕО корпорації Андрій Здесенко на Business Breakfast з "Forbes Україна".

За його словами, у придбання установки компанія планує інвестувати EUR1 млн кредитних і власних коштів.

За словами Здесенка, "Біосфера" вже має власні системи сонячної енергії (СЕС) на Західній Україні та планує в майбутньому встановлювати нові для виробництв у Дніпрі та Фастові.

Крім того, роботу шести виробничих майданчиків компанії - двох у Дніпрі, по одному в Славутичі, Тернополі, Фастові, Летичеві під час відключень е/е забезпечують сім потужних генераторів.

Серед іншого Здесенко зазначив, що розвиток проєктів "сонячної генерації" стримують військові ризики.

"Ми бачимо ризики..., тому що Дніпро. Вчора над моїм будинком просвистіло дві ракети. Вони, на жаль, завдали великої і трагічної шкоди жителям Дніпра. І це дрони, ракети, осколки. Ми просто... хочемо вберегтися від цього ризику і поки що не встановлювати. Однак після війни сонячна енергетика буде такою комплексною системою енергозабезпечення", - заявив Здесенко.

Раніше група компаній Nova у зв'язку з ударами РФ по енергосистемі вирішила створити компанію "Нова Енерджі", яка розвиватиме на регулярній основі генерацію електроенергії, забезпечуючи автономність об'єктів компанії.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що промисловим споживачам е/е було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.