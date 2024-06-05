Інвестиції

13:38 05.06.2024

"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

2 хв читати
"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

Корпорація "Біосфера", одна з найбільших в Україні на ринку товарів для дому, планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки потужністю 1,5 МВт, яка забезпечуватиме електроенергією українські підприємства корпорації.

"Якраз сьогодні після нашої зустрічі буде питання, нарада з погляду придбання газотурбінної установки на 1,5 МВт, яка покриватиме найбільш енергоємні виробництва (корпорації "Біосфера" - ІФ-У), - розповів СЕО корпорації Андрій Здесенко на Business Breakfast з "Forbes Україна".

За його словами, у придбання установки компанія планує інвестувати EUR1 млн кредитних і власних коштів.

За словами Здесенка, "Біосфера" вже має власні системи сонячної енергії (СЕС) на Західній Україні та планує в майбутньому встановлювати нові для виробництв у Дніпрі та Фастові.

Крім того, роботу шести виробничих майданчиків компанії - двох у Дніпрі, по одному в Славутичі, Тернополі, Фастові, Летичеві під час відключень е/е забезпечують сім потужних генераторів.

Серед іншого Здесенко зазначив, що розвиток проєктів "сонячної генерації" стримують військові ризики.

"Ми бачимо ризики..., тому що Дніпро. Вчора над моїм будинком просвистіло дві ракети. Вони, на жаль, завдали великої і трагічної шкоди жителям Дніпра. І це дрони, ракети, осколки. Ми просто... хочемо вберегтися від цього ризику і поки що не встановлювати. Однак після війни сонячна енергетика буде такою комплексною системою енергозабезпечення", - заявив Здесенко.

Раніше група компаній Nova у зв'язку з ударами РФ по енергосистемі вирішила створити компанію "Нова Енерджі", яка розвиватиме на регулярній основі генерацію електроенергії, забезпечуючи автономність об'єктів компанії.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що промисловим споживачам е/е було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Теги: #біосфера #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 05.06.2024
"Біосфера" продала потужності з виробництва підгузків, прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні

"Біосфера" продала потужності з виробництва підгузків, прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні

16:29 03.06.2024
У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

15:58 03.06.2024
Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні

Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні

19:05 23.05.2024
Південна Корея надасть підтримку напівпровідниковій галузі на $19 млрд

Південна Корея надасть підтримку напівпровідниковій галузі на $19 млрд

12:29 20.05.2024
Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

08:03 17.05.2024
Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

14:58 16.05.2024
"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

13:00 14.05.2024
Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

12:12 07.05.2024
Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

18:03 02.05.2024
Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ОСТАННЄ

Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Інвестори зацікавилися відновленням 30 свердловин "Укрнафти" - компанія

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Держенергоефективності планує створити спеціалізований інвестфонд із юрисдикцією в Люксембурзі

Arricano інвестувала в ТРК Lukianivka вже $84 млн

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Concorde Capital проведе масштабну реконструкцію автостанції "Київ"

Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

ЄІБ готовий надати допомогу Україні в запуску програм соціального житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА