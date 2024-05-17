Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

Міністерство фінансів Австрії та австрійське експортне кредитне агентство OeKB (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft) із середини травня починають приймати заявки на страхування експорту та інвестицій в Україну коштом спеціального фонду для України, створеного Мінфіном в OeKB завдяки закону про бюджет.

Як ідеться у пресрелізі австрійського відомства, передбачається, що протягом наступних п'яти років на покриття операцій в Україні буде виділено EUR500 млн, а залучення коштів міжнародних фінансових інституцій дасть змогу отримати до EUR1 млрд євро.

"Приблизно EUR100 млн на рік призначено для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у процесі відновлення України", - йдеться в релізі Мінфіну.

Зазначається, що в межах наявної та перевіреної процедури заохочення експорту Мінфін уже сприяє експортним угодам на суму EUR3-5 млн в Україні з термінами оплати до трьох років через OeKB.

Наголошується, що оскільки кошти обмежені, а мета - домогтися широкої диверсифікації ризиків, зокрема щодо підтримуваних секторів, на першому етапі будуть можливими малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії.

"Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них належать постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з постачання та інвестиції, такі як спільні ремонтні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів", - прокоментував міністр фінансів Магнус Бруннер.