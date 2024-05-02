Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

Philip Morris заявляє про розширення портфеля бездимних (smoke-free) продуктів в Україні й запуск останньої версії пристрою для нагрівання тютюну Iqos Iluma.

"У 2024 році компанія вкладе $11 млн у збільшення кількості магазинів, розширення сервісної інфраструктури й створення нових робочих місць в Україні", - наголошується в релізі компанії в четвер.

Згідно з ним, нова версія пристрою, представлена трьома моделями, на відміну від попередніх поколінь, працює на основі індукційного нагріву, завдяки чому не потребує чищення й захищена від поломок леза.

Зазначено, що через війну запуск цього продукту в Україні було відтерміновано, проте компанія показала свою готовність інвестувати в Україну й реалізовувати стратегічну мету переходу на бездимні продукти.

"Разом з інвестицією у фабрику у Львівській області це ще один доказ нашої підтримки економіки України в складні часи", - наведено в релізі слова генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша.

Зазначено, що для обслуговування потреб своїх повнолітніх користувачів компанія відкрила 40 брендових магазинів у 24 містах, запустила експрес-доставку й доставку по Україні, а за останні два роки запустила в країні 120 пунктів ресайклінгу, які приймають на переробку або екологічну утилізацію старі девайси, аксесуари для бездимних продуктів, використані стики і pod від електронних сигарет.

"Philip Morris запустив першу систему нагрівання тютюну Iqos 2016 року. Відтоді близько 1,3 млн повнолітніх курців в Україні відмовилися від сигарет й обрали бездимні альтернативи нашої компанії. У 2024 році ми продовжимо розвивати власний бренд ритейл, а також тестувати нові формати комерційної інфраструктури", - зазначив директор напряму бездимних продуктів Роман Іванов, чиї слова також наведено в пресрелізі.

Як повідомлялося, тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) 2023 року наростив частку бездимних продуктів у загальній виручці до 36,4% з 32,1% роком раніше і, можливо, доведе цю частку до 75% до 2030 року. "На 25 ринках виручка від бездимних продуктів компанії вже перевищує 50% всієї річної виручки. До 2030 року ми хочемо, щоб ця кількість становила 60", - зазначав віцепрезидент PMI з міжнародних комунікацій Томмасо Ді Джованні, уточнивши, що 2022 року таких країн було 17.

За його словами, кількість ринків, на яких тепер доступні бездимні продукти, за минулий рік збільшилася з 73 до 84, а частка серед них ринків із низькими і середніми доходами - з 42% до 47%. Орієнтовна кількість користувачів бездимних продуктів PMI за минулий рік збільшилася до приблизно 33 млн, зокрема користувачів Iqos - із 24,9 млн до 28,6 млн, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом номер один за чистим доходом і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.

Сумарні інвестиції PMI в розвиток бездимних продуктів із 2008 року сягнули $12,5 млрд, зокрема у 2023 році вони становили $1,8 млрд.

Philip Morris було виділено з Altria 2008 року, вона входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виручка компанії за 2023 рік зросла на 10,7% порівняно з 2022 роком - до $35,2 млрд, а за перший квартал цього року - на 9,7%, до $8,79 млрд. У звіті зазначено, що на Україну припадає приблизно 2% загальних продажів у натуральному виразі та 1% у грошовому.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її задекларовані інвестиції перевищили $700 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і змушена була перейти на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за межами країни й тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні. У другому кварталі 2024 року компанія планує запустити нову фабрику у Львівській області, обсяг інвестицій у яку становить $30 млн.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд цигарок і тютюнових стиків, проте у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. У жовтні минулого року компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення РФ.