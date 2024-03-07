Компанія Univest інвестувала близько 300 млн грн у новий цех із випуску еко-упаковки в ІП "Фастіндастрі"

Виробник паперової та картонної упаковки для фуд-індустрії компанія Univest інвестувала близько 300 млн грн у будівництво нового цеху з випуску еко-упаковки на території індустріального парку (ІП) "Фастіндастрі" (Фастів Київської обл.), повідомив заступник голови парламентського комітету із питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Згідно з його повідомленням на фейсбук-сторінці, обладнання, яке вже встановлено, планують ввести в експлуатацію через кілька місяців.

Кисилевський уточнив, що обладнання для промвиробництва в індустріальному парку вперше ввезли в Україну із застосуванням стимулів щодо імпортного мита та ПДВ.

"Першопрохідцем у використанні стимулів від держави став український підприємець Володимир Кудряшов, власник і гендиректор Univest. Йому довелося разом із митницею розбиратися, як усе зробити, бо робили це вперше і підприємство, і держава", - написав він.

Як повідомлялося, для резидентів ІП законом передбачено, зокрема, звільнення від ПДВ і мита під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

Холдинг Univest, за інформацією на його сайті, - один із лідерів у сфері видавництва та поліграфії в Україні. Ключові бізнес-напрями - велика офсетна друкарня Univest Print, виробництво картонної, пластикової та блістерної упаковки Univest Packaging, виробництво екопосуду з картону для мереж швидкого харчування Food-in-Box, видавництво (випускає журнально-книжкову продукцію агротематики) Univest Media.

У складі холдингу також складський комплекс площею 20 тис. кв. м, креативне та рекламне агентства.

За даними системи Clarity, виробник упаковки ТОВ "Юнівест Маркетинг" у січні-вересні 2023 року наростив чистий прибуток у 5,3 раза до аналогічного періоду 2022 року, до 77 млн грн за зростання чистого доходу на 58% - до 548,9 млн грн.

В асортименті компанії - паперові стакани, кришки, бургер-бокси, супниці, салатники, лотки, пакування для картоплі-фрі та відра для морозива і попкорну.

Власником компанії, за даними YouControl, є зареєстрована на Кіпрі "Ю.Сі.Ейч. Юнівест Сайпрус Холдинг", а кінцевими бенефіціарами - Володимир Кудряшов (51%) і громадяни Німеччини Ганс і Луїс Ріффарт (по 12,74%).

ІП "Фастіндастрі" площею 15 га внесено до Реєстру індустріальних парків у січні 2017 року. За інформацією Кисилевського, Univest є головним інвестором ІП.

У парку планують розмістити ще кілька підприємств за принципом циркулярної економіки, а інвестплани щодо ІП розраховані до 2027 року.