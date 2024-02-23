Інвестиції

14:32 23.02.2024

"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

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"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

"ДТЕК Київські електромережі" у 2024 році планує реалізувати понад 70 проєктів з оновлення електроенергетичної інфраструктури міста, а загальний обсяг інвестиційної програми становитиме 831 млн грн, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, цього року заплановано реконструкцію чотирьох великих високовольтних підстанцій, зокрема буде замінено силові трансформатори й модернізовано розподільні пристрої. Це підвищить надійність електропостачання понад 73 тис. сімей у Святошинському, Голосіївському й Солом'янському районах.

Крім того, буде оновлено 44 трансформаторні пункти 10/0,4 кВ, три розподільчі пункти й дві кабельні лінії 10 кВ, закуплено 11 одиниць спеціалізованого автотранспорту.

У частині цифровізації планується оновити програмний комплекс ADMS для цифрових диспетчерських програм. Це підвищить ефективність дистанційного керування енергосистемою міста в режимі реального часу й дасть змогу оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

"Цього року плануємо реалізувати понад 70 модернізаційних проєктів. Це зробить нашу мережу більш стійкою до підвищеного навантаження й можливих ворожих атак", - зазначив генеральний директор компанії Денис Бондар.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у столиці, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори систем розподілу (ОСР) компанії обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #інвестиції #енергетика #дтек

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