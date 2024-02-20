Фонд "Жнива Перемоги" надасть малим і середнім фермерам сільгосптехніку для проведення весняної посівної кампанії-2024

Міжнародний благодійний фонд "Жнива Перемоги" оголосив про старт грантового проєкту "Підтримка малих фермерів в Україні", ініційованого Фондом Говарда Баффета, в рамках якого під весняну посівну кампанію-2024 вони зможуть безоплатно скористатися сільгосптехнікою, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, аграрним підприємствам у тимчасове безоплатне використання буде надано трактори New Holland і John Deere та сівалки Monosem, Kinze, Agrokalina, John Deere, Horsch. Сільгосптехніка обслуговується офіційними дилерами України та перебуває на гарантійному/сервісному обслуговуванні в межах строків гарантійного обслуговування.

Учасниками програми можуть стати малі та середні аграрії будь-якої організаційно-правової форми, які обробляють площу до 1500 га та потребують допомоги у проведенні весняно-польових робіт. Благодійна допомога, отримана від фонду, може використовуватися на земельних ділянках, які належать одержувачу та/або перебувають у його користуванні.

Охочі скористатися сільгосптехнікою можуть залишити заявку до 28 лютого 2024 року, пройшовши за цим посиланням https://victoryharvest.com.ua/form?tabId=1.