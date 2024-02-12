Інвестиції

13:12 12.02.2024

Moody's знизило рейтинг Ізраїлю до A2, прогноз "негативний"

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Moody's знизило рейтинг Ізраїлю до A2, прогноз "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило рейтинги суверенних зобов’язань Ізраїлю в національній та іноземній валюті до A2 з A1, йдеться в повідомленні Moody’s.

Рейтинги погіршено за підсумками розпочатого в жовтні минулого року перегляду щодо їхнього зниження. Агентство обґрунтувало зниження рейтингів, зокрема, підвищеними політичними ризиками, які, найімовірніше, збережуться в осяжному майбутньому.

“Угоди про ґрунтовне припинення конфлікту [з ХАМАС] немає, як і домовленостей щодо більш довгострокового плану, який би повністю відновив і з часом зміцнив безпеку Ізраїлю”, - зазначило Moody’s.

Агентство також змінило прогноз ізраїльських рейтингів на “негативний”, пославшись серед іншого на збереження значного ризику ескалації конфлікту.

Суверенні рейтинги Ізраїлю знижено вперше, пише Financial Times.

Теги: #moodys #ізраїль

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