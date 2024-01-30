Ribas Hotels Group має намір залучити 10 нових девелоперських проєктів у 2024 році

Готельний оператор Ribas Hotels Group (Одеса) має намір залучити 10 нових девелоперських проєктів 2024 року, шість проєктів уже на стадії підписання договору, повідомила пресслужба компанії.

"Порахували, що в управлінні і в процесі будівництва у Ribas перебуває на сьогодні 54 готелі. Ще шість проєктів на стадії підписання. І це не лише Буковель, а й Луцьк, Чернівці, Вінниця, Хмельницький, Львів і область, а саме Трускавець, і Східниця, а також Київ і область. Працюємо над тим, щоб з'явилися нові проєкти і в Дніпрі та Одесі", - повідомив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

За його словами, готелі, що будуються, буде реалізовано під брендами Ribas, Ribas Rooms, WOL home + hotel, а в один проєкт буде залучено всесвітній бренд сегмента upper scale.

Наразі на стадії проєктування і будівництва в портфелі компанії 27 проєктів, із них 21 проєкт в Україні, шість - за її межами.

У пресслужбі зазначили, що 2024 року оператор має намір залучити 10 нових девелоперських проєктів. За словами Лупашка, така динаміка розширення портфеля дає змогу ефективно працювати над розробкою концепцій і супроводом проєктів.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Наразі компанія розвиває об'єкти в таких країнах як Польща, Чорногорія, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Грузія, Вірменія, Італія та країни Східної Азії.