Інвестиції

19:50 18.01.2024

Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

3 хв читати
Україна має перейти до плану Б через нульовий апетит приватних інвесторів у нинішній ситуації

 Воєнна ситуація, що сильно відрізняється від очікувань річної давнини, зумовлює відсутність апетиту міжнародних приватних інвесторів до України та потребує переходу до плану Б щодо пом'якшення інвестиційних ризиків замість підготовки й обговорення гіпотетичних Планів відновлення, вважає заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми розуміємо, що, чесно кажучи, (сьогодні) фактично нульовий комерційний інвестиційний приватний апетит до України. Головне, що стримує, - невизначеність і воєнні ризики. Очевидно, що єдине рішення - це НАТО, але воно недоступне. Це означає, що ми маємо перейти до плану Б і пропонувати щось тепер, а не гіпотетично обговорювати, що розпочнеться якесь післявоєнне відновлення", - заявив він у четвер у Давосі на дискусії в Українському домі, організованій Фондом Віктора Пінчука, Horizon Capital і WNISEF.

Шурма нагадав ситуацію рік тому, коли розроблялися плани розвитку і відновлення і були зовсім інші настрої: були повернуті Харківська область і Херсон, усі сподівалися, що Україна рухатиметься дуже швидко і за рік поверне назад більшість захоплених територій, матиме угоди про гарантії безпеки та готуватиметься до дуже великої програми відновлення.

Однак сьогодні інвестори не готові вкладати свої капітали, і 95% пояснення - невизначеність і воєнний ризик, що переважає.

Заступник голови ОП зазначив, що в такій ситуації бачить три можливі рішення, які концептуально можуть пом'якшувати ризики. Першим він назвав різного типу суверенні гарантії приватним інвестиціям, які вже починають надавати Данія і Німеччина, і є відповідний пілотний проєкт.

Другим варіантом, за словами Шурми, є різні механізми з залученням міжнародних фінансових інституцій (МФО), таких як ЄБРР, IFC або MIGA, коли держава не готова давати суверенні гарантії, а ці МФО можуть запропонувати певні продукти.

Нарешті, додав заступник голови ОП, третім варіантом є розробка комерційних продуктів, яких немає на ринку, що могли б надати страхове покриття за прийнятною ціною.

Відповідаючи на запитання про підготовку до Ukraine Recovery Conference у Берліні 11-12 червня, Шурма зазначив, що Україна презентує виконання зобов'язань за дуже широким переліком реформ, узгоджених із МВФ і Євросоюзом, і плани подальшого поліпшення бізнес-клімату.

Він додав, що вузьким місцем залишаються технічна документація, інженерні комунікації, регулювання, землевпорядкування, дозволи місцевої влади, однак і тут буде здійснено серйозні покращення.

За його словами, є певні проблеми з верховенством закону, як і в будь-якої іншої країни, й Україна має їх виправити.

"Не бізнес-середовище є головною перешкодою для ведення бізнесу в Україні, а воєнний ризик і забезпечення доступу до (зовнішнього) ринку. Це 90% проблеми. Просто проводячи ці реформи, просто виправляючи це, кожен повинен мати на увазі, що нічого не зміниться, доки ми не виправимо воєнну ситуацію та не забезпечимо довгостроковий доступ до ринку, це абсолютно важливі дві речі", - наголосив водночас Шурма.

Відповідаючи на запитання про інвестиційні перспективи оборонного сектору, заступник голови ОП зауважив, що в України багато конкурентоспроможної продукції, а до дюжини продуктів входять до трійки найкращих у світі. Серед них він, зокрема, назвав дрони, ПТРК "Стугна-П", що перевершує Javelin за всіма технічними параметрами і за ціною, авіадвигуни "Мотор-Січі" для ракет і військових літаків.

"Думаю, що ми можемо отримати портфель довгострокових замовлень на чотири десятиліття вперед, що стане дуже гарним джерелом для української економіки з точки зору фінансування цих секторів", - підсумував Шурма, уточнивши, що це нішеве джерело капіталу, яке навряд чи можна знайти на типових ринках капіталу, проте Україна працює над цим.

Теги: #інвестиції #план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 18.01.2024
Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину у 2023 році

Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину у 2023 році

11:40 12.01.2024
Інвестиції у перемогу: Порошенко купив військові облігації на 156,5 млн гривень

Інвестиції у перемогу: Порошенко купив військові облігації на 156,5 млн гривень

12:44 29.12.2023
Медмережа "Добробут" від початку війни інвестувала в багатопрофільну клініку в Києві 400 млн грн

Медмережа "Добробут" від початку війни інвестувала в багатопрофільну клініку в Києві 400 млн грн

13:19 28.12.2023
EVA планує інвестувати в розвиток логістики 1,3 млрд грн у 2024 році

EVA планує інвестувати в розвиток логістики 1,3 млрд грн у 2024 році

16:58 27.12.2023
Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

07:20 27.12.2023
Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

21:00 21.12.2023
NEQSOL Holding у 2024 р. збільшуватиме капітальні інвестиції у Vodafone Україна й зацікавлений у нових придбаннях

NEQSOL Holding у 2024 р. збільшуватиме капітальні інвестиції у Vodafone Україна й зацікавлений у нових придбаннях

07:44 16.12.2023
SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

19:14 07.12.2023
Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

18:57 24.11.2023
Зеленський доручив підготувати комплексний план із мобілізації

Зеленський доручив підготувати комплексний план із мобілізації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна наростить інвестиції у виробництво порохів - Зеленський

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

Зеленський: Важливо зараз запустити потік німецького обладнання як основи українських індустрій

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" наголосив на необхідності значних інвестицій у "зелену" металургію та відзначив свій прогрес у цьому напрямі

Кількість зареєстрованих інвесторів у ЦП в Україні у 2023 р. зросла на 34%

Турецька компанія планує побудувати логістичний і транспортний вузол в аеропорту "Антонов"

JPMorgan у січні-вересні отримав п'яту частину прибутку всіх банків США

Нічна торгівля акціями США зросла завдяки азіатським роздрібним інвесторам

"Біосфера" запустить новий цех із випуску чаю за $20 млн на Дніпропетровщині, "Інтерпайп" реалізує три інвестпроєкти

Кабмін затвердив за програмою з МВФ "Дорожню карту" управління публічними інвестиціями

Уряд має намір виділити близько 40 млрд грн на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників у 2024 році - Шмигаль

Deutsche Bahn розпочала процес продажу логістичного підрозділу DB Schenker

ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА