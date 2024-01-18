Інвестиції

07:15 18.01.2024

Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину у 2023 році

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Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину у 2023 році

Обсяг глобальних інвестицій у компанії космічної галузі зріс на третину у 2023 році, йдеться у звіті Space Capital.

Показник досяг $12,5 млрд порівняно з $9,3 млрд у 2022 році. Проте він залишається меншим за рекордний рівень у $15,3 млрд, зафіксований 2021 року.

За даними Space Capital, у четвертому кварталі минулого року космічні компанії залучили $2,6 млрд інвестицій, серед них Firefly Aerospace, Ursa Major, D-Orbit, Stoke Space і True Anomaly, повідомляє CNBC.

У 2023 році в секторі було оголошено про 39 угод зі злиттів і поглинань (M&A). Серед них купівля американською Viasat британського оператора супутникового зв'язку Inmarsat за $7,3 млрд, а також придбання американською L3Harris Technologies виробника ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.

"Ми очікуємо побачити ще більше у 2024 році", - заявив керуючий партнер Space Capital Чад Андерсон. За його словами, перспективи зниження відсоткових ставок поряд з іншими факторами покращують прогнози щодо кількості M&A цього року.

 

 

Теги: #космос #інвестиції #світ #компанії

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