EVA планує інвестувати в розвиток логістики 1,3 млрд грн у 2024 році

Мережа парфюмерно-косметичних магазинів EVA планує розширити асортимент продукції з 120 тис. найменувань до 180 тис. у 2024 році, у розвиток логістики буде інвестовано від 1 до 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба EVA.

За словами директора департаменту логістики Сергія Зінченка, щоб реалізувати такі масштабні завдання, компанія впроваджує нові логістичні проєкти, зокрема автоматичне управління персоналом за допомогою data science.

"Тобто система розуміє, які фахівці вийшли на роботу, яка в них продуктивність і підбирає найоптимальніші місця роботи на складі. Плануємо впроваджувати її на всіх наших розподільчих центрах", - каже Зінченко.

Ще один напрям - розширення й автоматизація систем зберігання товару. За словами Зінченка, у планах впровадження двох автоматизованих систем: AGV (Automated Guided Vehicle) і Automated Storage and Retrieval Systems - AS/RS.

AGV - це система з роботами, які зможуть автоматично пересувати стелажі. Вони рухатимуться до людини, а не навпаки. EVA хоче придбати 20 таких роботів.

AS/RS - крани, які автоматично збирають необхідні для виконання замовлення ящики з продукцією і передають їх у зону обробки замовлень. Заплановано придбати систему Mini-load

Зінченко повідомив, що в планах розширення логістичної нерухомості. У Львові розпочато будівництво ще однієї черги на 8 тис. кв. м. В Одесі заплановано будівництво нового об'єкта на кілька черг, площа першої становитиме 20 тис. кв. м.

"Земельну ділянку придбали ще до початку повномасштабного російського вторгнення і зараз вирішили розморозити цей проєкт", - сказав Зінченко.

Також триває пошук земельної ділянки або складів під Києвом недалеко від об'єкта в Броварах.

Загалом, за його словами, інвестиції в розвиток логістичного напряму наступного року становитимуть від 1 до 1,3 млрд грн.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване 2002 року. Має 52 власні торговельні марки (ВТМ), які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами. Частка продажу ВТМ у натуральному вимірі 2022 року становила 30,6%. Штат співробітників компанії становить близько 13,4 тис. осіб.