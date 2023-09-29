Інвестиції

19:40 29.09.2023

Належною інфраструктурою в Україні забезпечений лише кожен восьмий індустріальний парк - експерт

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Належною інфраструктурою в Україні забезпечений лише кожен восьмий індустріальний парк - експерт

Належну інженерно-транспортну інфраструктуру мають лише вісім із 65 індустріальних парків (ІП) в Україні, повідомив директор ТОВ "ІП "Біла Церква 1" Андрій Ропіцький агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Економіка, яку не зупинити" в Білій Церкві 28 вересня.

"Згідно зі статистичними даними, на кінець минулого - початок цього року в Україні налічувалося 65 зареєстрованих ІП, 19 з яких задекларували наявність резидентів і лише вісім мали інженерно-транспортну інфраструктуру", - сказав Ропіцький.

На його думку, 19 ІП з резидентами - це перебільшена цифра, тоді як на практиці це може означати, що хтось купив земельну ділянку або уклав договір на майбутнє.

"(...) не може бути працюючих компаній там, де немає інфраструктури", - вважає директор ІП "Біла Церква 1".

Ропицький також звернув увагу, що загальна площа зареєстрованих ІП в Україні становить 2,4 тис. га, з яких освоєно 50 га.

"Решта - поля, які сіються зерновими, не обробляються або просто стоять і чекають на кращі часи, але вже могли би працювати на економіку, як в інших державах, за правильного підходу та їх розвитку", - додав директор білоцерківського ІП.

За словами Ропіцького, парки задекларували створення сумарно до 190 тис. робочих місць, що допомогло б у збільшенні зайнятості в країні, місцевих податках і створенні економічної активності, проте наразі досягнуто менше ніж 1% із задекларованого показника.

"Наразі, згідно з офіційною статистикою, створено менше ніж 1 тис. робочих місць. Це менше ніж 1% від задекларованої цифри. Це менше ніж на одному заводі, який виробляє кабельну продукцію на заході України", - пояснив експерт.

Підсумовуючи, директор білоцерківського ІП закликав дати поштовх розвитку ІП в Україні, зокрема за рахунок державної підтримки.

Як повідомлялося, ухвалений 2022 року закон передбачає для резидентів ІП, зокрема, звільнення від ПДВ і мита під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на десять років у разі провадження діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

Крім того, в урядовому проєкті держбюджету-2024 передбачено 1 млрд грн на розвиток ІП.

Теги: #інфраструктура #думка #промпарки

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