Група "ТАС" планує інвестувати в Україні від $30-40 млн у 2024р. у виробництво і банк землі

Фінансово-промислова група "ТАС" планує інвестувати щонайменше $30-40 млн у розвиток власного виробництва і банку землі у 2024 році, повідомив засновник групи "ТАС" Сергій Тігіпко в інтерв'ю виданню "Forbes-Україна" в середу.

"Поки що дивимося на те, що дає синергію. Це власне виробництво, насамперед в Україні. Але ми стежимо за ринком, якщо будуть якісь цікаві підприємства з'являтися. Ми точно готові інвестувати в сільське господарство - у банк землі, в першу чергу. Для нас це стратегія", - сказав він.

Тігіпко додав, що придивляється до інвестицій у переробку, якими поки що не займалася група. "Куди саме підемо, ми ще до кінця не знаємо", - зазначив засновник групи "ТАС".

Бізнесмен також повідомив, що серед планів на 2024 рік - збільшення обсягів виробництва яблучного концентрату.

"Хочемо збільшити обсяг експорту яблучного концентрату. Плануємо проінвестувати в один із двох заводів, і якщо все вдасться, подвоїти виробництво", - додав Тігіпко.

Водночас, за словами засновника групи "ТАС", логістика на сьогоднішній день "з'їдає" велику частку коштів. Він зазначив, що власна логістична компанія пом'якшує ситуацію, проте питання логістики залишається складним, тому група вивчає можливість придбання європейської транспортної компанії.

"Розглядаємо можливість купівлі європейської транспортної компанії. Це допоможе зв'язати ланцюжок поставок для клієнта - і по Україні, і по ЄС", - зазначив він.

Фінансово-промислова група "ТАС" заснована 1998 року бізнесменом Сергієм Тігіпком. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.