Інвестиції

08:45 30.08.2023

Термін узгодження інвестиції "Епіцентр К" в INTERSPORT Polska польським регулятором продовжено до 30 вересня

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Термін узгодження інвестиції "Епіцентр К" в INTERSPORT Polska польським регулятором продовжено до 30 вересня

INTERSPORT Polska S.A. у вівторок уклала з ТОВ "Епіцентр К" (Київ) і його діловим партнером - кіпрською Paravita Holding Limited (Нікосія) додаток до інвестиційного договору про спільне інвестування у польську компанію щодо подовження терміну узгодження з польським антимонопольним регулятором UOKiK із первісно обумовленого граничного терміну 31 серпня цього року.

"Відповідно до підписаного додатка термін отримання інвестором і партнером необхідних дозволів від Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentоw було продовжено до 30 вересня 2023 року", - ідеться в біржовому повідомленні INTERSPORT Polska у вівторок.

За підсумками дня акції INTERSPORT Polska подешевшали на 2,7% - до PLN0,87 за акцію, що відповідає капіталізації PLN29,69 млн (близько $7,63 млн за поточним курсом).

Польська компанія нагадала, що 19 квітня цього року уклала інвестиційну угоду з "Епіцентр К", який в Україні також оперує магазинами під ТМ INTERSPORT, і Paravita Holding, що передбачає загальний обсяг інвестицій партнера та інвестора EUR10 млн. Цю суму, як очікують, використають, зокрема, для розвитку польської компанії через відкриття нових і модернізацію наявних магазинів.

Передбачалося, що за підсумками рішень загальних зборів від 20 квітня Paravita Holding до 7 жовтня 2023 року поетапно за п'ять траншів викупить акції нової емісії серії I на EUR7 млн у разі схвалення угоди UOKiK. Однак допускалося, що без дозволу регулятора Paravita Holding може вкласти в компанію EUR2,875 млн за умови, що її частка не перевищить поріг у 19,9% голосів на загальних зборах акціонерів.

Крім того, угода передбачала купівлю "Епіцентр К" до кінця цього року акцій нової емісії ще на EUR3 млн з оплатою їх у натуральній формі, що включає, зокрема, будівельні матеріали.

"Угода автоматично припиняє свою дію в разі невиконання попередніх умов до 31 серпня 2023 року відповідно до умов угоди", - йшлося в оголошенні від 19 квітня цього року.

Згідно з даними на сайті компанії, наразі найбільшими акціонерами INTERSPORT Polska є OTCF S.A. Ігоря Клая (Igor Klaja) - 29,3%, Кшиштоф (Krzysztof) і Януш (Janusz) Пела - відповідно 22,53% та 11,30%, Марцін Богдані (Marcin Bogdani) - 5,7%.

У 2022/23 фінансовому році (завершився 31 березня 2023 року) виручка INTERSPORT Polska збільшилася на 3,3% - до PLN239,5 млн, проте її чистий збиток зріс до PLN12,8 млн із PLN1,44 млн роком раніше.

"Війна в Україні, найгірші споживчі настрої за 20 років, значне зниження ВВП, інфляція, що галопує, підвищення базової ставки Нацбанку Польщі до найвищого майже за 20 років рівня, ціни на паливо та енергоносії майже удвічі вищі, ніж торік", - пояснила польська компанія негативний фінансовий результат.

Вона додала, що продовжувала відчувати на собі наслідки пандемії, дефіциту і перебоїв поставок багатьох ключових постачальників товарів для спортивної сфери, а практично "відсутність зими" в першому кварталі 2023 року істотно знизила попит покупців на товари із зимової категорії.

"Негативний фінансовий результат зумовлений, головним чином, зростанням операційних витрат компанії, до яких належать: істотне збільшення витрат на оренду (включно з комунальними послугами), збільшення витрат на заробітну плату, спричинене збільшенням мінімальної заробітної плати, і транспортних витрат", - наголошувалося у звіті.

Мережа INTERSPORT Polska, згідно з інформацією на сайті, включає 37 магазинів загальною площею 33,689 тис. кв. м із персоналом близько 450 осіб.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів INTERSPORT, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі повністю знищено.

Теги: #інвестиції #епіцентр #intersport

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