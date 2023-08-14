Польський логістичний оператор Laude переніс до України активи на EUR100 млн після закриття бізнесу в РФ і планує нарощувати інвестиції

Група компаній Laude, польський логістичний оператор, перенесла до України активи вартістю EUR100 млн з РФ і країн Центральної Азії; ще EUR250 млн компанія планує інвестувати в програму економічного обміну між Україною та ЄС, повідомила пресслужба Laude.

"Група компаній Laude розширює свій потенціал в Україні. Логістична компанія з Торуня (Польща) за останні кілька місяців перенесла до України свої активи вартістю EUR100 млн. Це всі активи, що раніше перебували в Росії та країнах Центральної Азії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед іншого переміщення включало 510 спеціалізованих залізничних платформ і кілька тисяч контейнерів, які активно використовуються для транспортування продукції з України до Європи.

Компанія планує збільшувати інвестиції в Україні, купуючи локомотиви, вагони та контейнери.

"Ми вирішили реалізувати інвестиційну програму вартістю близько EUR250 млн, спрямовану на економічний обмін між Європою та Україною. Залізниці тут - ключовий елемент як для експорту, так і для імпорту, і компанія є важливим оператором", - наводяться в повідомленні слова CEO компанії Марчина Вітчака.

У Laude повідомили, що в травні, після ретельної і тривалої перевірки отримали схвалення на співпрацю з АТ "Укрзалізниця". "Це ключова угода, яка означає, що ми дуже тісно пов'язані з українським ринком", - прокоментував Вітчак.

При цьому плани розвитку Laude йдуть далі розширення логістичних систем. "Серед кількох сотень співробітників компанії працюють безліч фахівців з України. Ми працюємо над програмою навчання машиністів з України", - повідомив CEO компанії.

У Laude наголосили, що не зупиняли роботу в Україні після повномасштабного вторгнення. Компанія припинила діяльність у Росії. "Згідно з чинним у цій країні законодавством, Laude має отримати рішення від російської влади, яке підтверджує продаж компанії, що раніше працювала на російському ринку. Хоча російський уряд не прагне полегшити транзакцію для польських підприємців, у компанії сподіваються остаточно завершити процес і домогтися виключення з реєстру найближчими тижнями", - сказав Вітчак.

У логістичних операціях Smart Intermodal, що входить до групи, використовує сучасний залізничний термінал у Замосці, розташований на залізничній лінії як широкої, так і вузької "європейської" колії, та пристосований для оброблення й перевалки вантажів (контейнерів) через прикордонний пункт "Ізов-Грубешув" (розташований за 60 км від терміналу). Термінал Laude в Замосці може обробляти 10 поїздів на добу і до 15 тис. TEU контейнерів на рік.

ГК Laude належить одному з найбільших імпортерів сталі з України в ЄС товариству ATS S.A. Laude активно працює на міжнародних ринках через свої компанії, з'єднуючи східні та західні транспортні шляхи через Польщу. Діяльність компанії протягом останніх 15 років здійснювалася в Україні, Казахстані, Молдові (раніше в РФ). Компанія співпрацює з підрядниками з Туреччини, Китаю, Індії. Протягом останніх років активно інвестує в розвиток Laude у Німеччині.