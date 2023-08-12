У Києві на Подолі на місці знесеного будинку власник планує побудувати апарт-готель із залученням іноземного інвестора

На місці демонтованого будинку першої половини ХІХ століття (вул. Ярославська, 13б, у Подільському районі Києва) його власник, керуючий партнер юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Сергій Боярчуков планує із залученням іноземного інвестора збудувати апарт-готель, повідомив він на своїй YouTube-сторінці в суботу.

"На території ділянки в 2,5 сотки землі буде побудовано чотириповерхову будівлю, яка відповідає зовнішньому вигляду Подолу та його філософії, навіть кольори підібрали... Там передбачено аж 11 апартаментів, будинок функціонуватиме як апарт-готель. Я вірю в перемогу України, мені навіть вдалося переконати іноземного інвестора в туристичній привабливості нашої країни... Я впевнений, що наш апарт-готель матиме попит", - повідомив він.

Сергій Боярчуков повідомив, що будинок на Ярославській, 13б, він купив 2007 року, будівлю не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток, тобто вона не має статусу пам'ятки архітектури.

"Щодо історичної цінності, хочу зазначити, що в цій будівлі був розташований витверезник. Можливо, він і становить для когось цінність, але мені здається, це не загальна картина, а якісь особисті історії деяких людей", - зазначив Боярчуков.

За його словами, стан конструкцій будівлі не був придатним для подальшої експлуатації та реконструкції, що підтверджено експертизою. У виконаному ДП "НДІБВ" дослідженні зазначено, що в конструкціях будівлі наявні пошкодження, через які не може бути забезпечена надійна і безпечна подальша експлуатація; термін ефективної експлуатації дерев'яних конструкцій споруди вже давно минув.

Щодо необхідних археологічних робіт, він повідомив, що договір з Інститутом археології підписано й повністю оплачено в січні 2022 року, археологічні роботи буде проведено найближчим часом.

Як повідомлялося, історичний будинок першої половини ХІХ століття на вул. Ярославській, 13б, у Подільському районі Києва було знесено в четвер уранці. Будівлю не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини. Як зазначив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов, цей будинок був одним із найстаріших дерев'яних будинків Києва.

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації не погоджував вииконання демонтажних робіт цього будинку.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекція внесла приписи та склала адміністративний протокол.

За фактом знесення будинку було розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.