Інвестиції

09:16 23.06.2023

Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

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Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна формує коаліцію бізнесу для інвестицій у відновлення, яка доповнить міждержавне партнерство, забезпечить потрібні ресурси, а підприємці отримають довгострокові вигоди", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду з посиланням на Шмигаля за результатами зустрічі з представниками світової бізнес-спільноти в Лондоні.

За його словами, в усіх сферах Україна може запропонувати беззаперечні переваги для кожного інвестора: зручна логістика, висококваліфіковані працівники, розгалужена інфраструктура, розміщення виробництва поруч із ринком збуту.

Також прем'єр наголосив, що створюється архітектура страхування військово-політичних ризиків.

"Відбудова України - це більше ніж бізнес та економіка. Від того, як ми відновимо наші поля та наші заводи, наші міста та наші села, наші електростанції та наші водосховища залежатиме якість життя та безпека людей в усіх куточках Європи та в усьому світі. Тож закликаю світовий бізнес бути частиною безпрецедентного проєкту відродження нашої країни", - заявив Шмигаль.

 

Теги: #відновлення #шмигаль

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