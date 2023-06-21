Інвестиції

19:50 21.06.2023

Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

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Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи.

"Сьогодні наша основна увага - на фінансуванні та реалізації програми відновлення України. Ми зосереджуємося на п'яти пріоритетах швидкого відновлення. Це житло, енергетика, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування та економічне відновлення. Згідно з RDNA2, проведеною Світовим банком, цього року необхідно 14,1 млрд доларів для впровадження швидкого відновлення у визначених пріоритетних сферах. У державному бюджеті України на відновлення вже закладено 3,3 млрд доларів. Наші міжнародні партнери готові надати близько 4 млрд. Завдяки вашій підтримці ми сподіваємося мобілізувати близько 7 млрд доларів", - цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами засідання міжвідомчої Координаційної платформи донорів України в Лондоні.

Прем'єр наголосив на важливості ініціативи створення груп управління проєктами при міністерствах і висловив сподівання на їхній швидкий запуск.

Також він наголосив на необхідності участі урядів держав-партнерів у страхуванні військово-політичних ризиків для бізнесу.

"Потрібно працювати над розширенням інструментів підтримки бізнесу, зокрема над впровадженням механізмів страхування військових ризиків. Це неможливо без підтримки держав-учасниць платформи. Приватний сектор готовий інвестувати в Україну та проєкти відновлення. Головний запит від бізнесу зараз - це страхування ризиків і гарантії від своїх урядів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо знайти оптимальні рішення і якнайшвидше розпочати реалізацію відповідних проєктів", - заявив він.

 

 

Теги: #фінансування #відновлення #шмигаль

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