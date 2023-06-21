Інвестиції

15:42 21.06.2023

П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

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П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

П'ять великих компаній виявляють зацікавленість у концесійних проєктах у морському порту "Чорноморськ", повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.

"Ми працюємо разом з IFC та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) над підготовкою концесійних проєктів. Одні з ключових - проєкти в Чорноморському порту. І вже зараз ми спостерігаємо інтерес до них із боку п'яти найбільших компаній", - сказав Кубраков, додавши, що вони мають намір наприкінці року брати участь у відповідних конкурсах.

Він також зазначив, що дотепер вже структуровано 80% проєктів із відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) готує до передання в концесію перший і п'ятий термінали морського торговельного порту "Чорноморськ". Цей процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Підготовку ТЕО профінансує Глобальний інфраструктурний фонд, експертів і консультантів залучають ЄБРР і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Повідомлялося також, що зацікавленість у концесії контейнерного терміналу цього порту підтверджувала данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk.

Концесія - договір про передання природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі або територіальній громаді, у тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Теги: #порт #концесія #чорноморськ

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