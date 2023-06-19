Інвестиції

14:50 19.06.2023

Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

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Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

Економічне відновлення України так само важливе, як і її воєнна стратегія, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, анонсуючи Конференцію з відновлення України (URC2023), яка відбудеться 21-22 червня, і закликаючи глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для відновлення країни.

"Прем'єр-міністр заявить на конференції, що фінансова боротьба за те, щоб Україна могла відбудуватися й відновитися, - це їхня персональна форма контрнаступу проти Росії", - наголошується в повідомленні офісу глави британського уряду.

Сунак, який відкриє в середу URC2023 разом із президентом України Володимиром Зеленським (онлайн), розповість також, які інновації мають бути ухвалені для прискорення відновлення економіки України, ідеться в релізі.

Згідно з ним, Велика Британія готується запустити низку цифрових інструментів, які швидко розгортаються і гнучкі, у рамках URC2023 цього тижня, щоб допомогти країні швидко залучити зарубіжні інвестиції.

Очікується, що понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців прибудуть до Лондона для участі в заході. Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку Велика Британія приймає цього року.

На відкритті конференції в середу також виступлять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Деякі з інноваційних інструментів, які, як очікується, будуть анонсовані на саміті, включатимуть цифрову платформу, що зв'яже український бізнес із глобальними компаніями, стимулюючи співпрцю з усіх питань, від ланцюга постачань до розширення бізнесу.

"Платформа для підбору партнерів підтримуватиме реконструкцію і відновлення шляхом створення стійких і довгострокових комерційних відносин одним натисканням кнопки", - ідеться в релізі.

У програмі конференції також програмний виступ прем'єра України Дениса Шмигаля, обговорення екстрених потреб у відновленні та швидких рішень, а також більш довгострокових завдань із обговоренням конкретних проєктів і з акцентом на зниження ризиків приватних інвесторів для залучення їх фінансування.

Крім того, обговорюватимуться питання реформ, необхідних для післявоєнного відновлення разом із покращенням ділового середовища, стимулюванням торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу.

Окремо заявлено обговорення енергетичного відновлення України, гуманітарного розмінування, технологій трансформації, генерального планування, а також ролі регіонів у відновленні та реконструкції України.

 

 

Теги: #україна #велика_британія #відновлення #сунак

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