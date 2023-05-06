Інвестиції

19:35 06.05.2023

Зеленський на зустрічі з делегацією США закликав американський бізнес до допомоги у створенні робочих місць

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Зеленський на зустрічі з делегацією США закликав американський бізнес до допомоги у створенні робочих місць

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією штату Юта (США) закликав американський бізнес інвестувати в Україну, допомагаючи створювати робочі місця, повідомила пресслужба глави держави.

"Для нас важливо створювати нові робочі місця. Якщо ви можете допомогти в цьому - зробіть це. Це також внесок у нашу перемогу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна потребує підтримки приватного бізнесу у відновленні знищеного російським агресором житла, шкіл та університетів, зруйнованих унаслідок російського ракетного терору енергетичної інфраструктури.

"Закликаю інвестувати в українську аграрну промисловість та ІТ-сектор. Така співпраця буде взаємовигідною", - зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі президент поінформував представників Юти про ситуацію в Україні. Відбувся обмін думками щодо кроків, які представники штату можуть зробити, щоб допомогти Україні перемогти.

Глава держави особливо наголосив, що вітатиме поглиблення двостороннього співробітництва з американським бізнесом у сфері виробництва озброєння і створення нових оборонних технологій.

"Ми відкриті для цього. Запрошуємо вас", - підсумував Зеленський.

 

 

 

Теги: #сша #інвестиції #україна #зеленський

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