Інвестиції

16:12 26.04.2023

Зеленський закликав італійський бізнес інвестувати в економіку України на основі нових стандартів безпеки

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Зеленський закликав італійський бізнес інвестувати в економіку України на основі нових стандартів безпеки

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками Конференції з відновлення України (Рим), закликав італійський бізнес інвестувати в економіку України на основі нових стандартів безпеки.

Як наголосив президент, Україна та її партнери вже поточного року мають підготувати наймасштабніший економічний проєкт сучасності в Європі, зокрема проєкт відновлення України.

"Європа не бачила таких руйнувань із часів Другої світової війни, які в Україну принесла РФ. Але саме після тієї війни Європа побачила, що дає справжнє відновлення і яке зростання приносить. Ми нині напередодні не менших можливостей. У світі є попит на нові стандарти безпеки, щоб кожна країна могла захиститися від будь-яких проявів агресії. Ми в Україні створюємо такі стандарти безпеки", - заявив Зеленський.

Глава держави закликав представників італійського бізнесу та інвесторів долучатися до відновлення України на засадах нових безпекових стандартів у п'яти ключових сферах: енергетика, будівництво, технології, вихід на глобальні ринки та співпраця у фармацевтиці й реабілітації людей.

Торкаючись сфери енергетики, Зеленський наголосив, що наразі необхідно зробити все, щоб у ворога більше не було й теоретичної можливості зламати українську енергетику. Відповіддю на це може стати тільки її трансформація та децентралізація енерговиробництва.

"Чим більше зелених виробників енергії, тим стійкіша система. Що більше джерел енергопостачань, то надійніше забезпечується кожне місто, громада і сім'я. Італія один із лідерів у створенні розумних мереж (smart grids). Запрошую ваші компанії розвивати разом українські мережі. Не забувайте, що в найближчій перспективі українські мережі будуть мережами ЄС", - сказав він.

Президент також наголосив, що Україна має колосальну потребу у відновленні інфраструктури на новій безпековій основі, з огляду на це він запросив італійські компанії планувати, проєктувати та будувати разом з українцями.

Крім того, він закликав Італію інвестувати у виробництво в Україні військової техніки, яку вона отримує від партнерів, зокрема морських дронів, БПЛА тощо.

За словами президента, Україні потрібне сприяння в переробці власних ресурсів із подальшим виходом на глобальний ринок, що, у свою чергу, допоможе замістити компанії з РФ.

Зрештою, останнім прикладом співпраці України та Італії може стати фармацевтика та реабілітація людей, які постраждали від війни.

"Україна - це величезний ринок і фармацевтичної продукції. Локалізація виробництва у нас дає величезну вигоду. Але війна надала нового рівня цій галузі - йдеться про людей, які потребують реабілітації після поранень, і про тих, чиє життя отруєне посттравматичними розладами. Ми працюватимемо над цим в Україні разом із найкращими представниками у світі. Україна має унікальний досвід захисту держави та людей в умовах агресії. Запрошуємо Італію будувати нову безпеку разом із нами, запрошуємо ваш бізнес, інвестиції та досвід уже зараз приходити в Україну", - резюмував Зеленський.

Теги: #інвестиції #україна #італія

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