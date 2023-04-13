Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна і США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку і відновлення економіки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На полях Spring Meetings підписали меморандум з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі вранці в четвер.

Український прем'єр зазначив, що приватний капітал є невід'ємною складовою оновлення та сталого зростання України. "Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки", - наголосив він.

"Україна має широкі інвестиційні можливості, що дають змогу розкрити економічний потенціал. DFC і USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, що мають першорядне значення для економіки. Вдячні за партнерство та допомогу на цьому шляху", - додав Шмигаль.