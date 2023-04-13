Інвестиції

07:52 13.04.2023

Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

1 хв читати
Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна і США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку і відновлення економіки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На полях Spring Meetings підписали меморандум з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі вранці в четвер.

Український прем'єр зазначив, що приватний капітал є невід'ємною складовою оновлення та сталого зростання України. "Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки", - наголосив він.

"Україна має широкі інвестиційні можливості, що дають змогу розкрити економічний потенціал. DFC і USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, що мають першорядне значення для економіки. Вдячні за партнерство та допомогу на цьому шляху", - додав Шмигаль.

Теги: #сша #меморандум #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 13.04.2023
Польща замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону

Польща замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону

05:38 13.04.2023
Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

20:06 12.04.2023
Зеленський зустрівся із сенаторами США

Зеленський зустрівся із сенаторами США

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:53 12.04.2023
США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

19:21 12.04.2023
Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

17:53 12.04.2023
Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

16:49 12.04.2023
Шмигаль розпочав візит до США

Шмигаль розпочав візит до США

08:48 12.04.2023
SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

08:12 12.04.2023
Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

ОСТАННЄ

Мережа EVA має намір відкрити не менше 50 нових магазинів до кінця року

Верховна Рада може знизити поріг проєктів для "інвестнянь" до EUR12 млн

Німецький бізнес готовий розширювати виробництво і присутність на українському ринку - Шмигаль

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Ascet Shipping інвестує майже $500 тис. у першу чергу зерносховища поруч з Ізмаїльським портом

Канадська інвестфірма Ethical Capital купує власника сайту Pornhub

Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток для клієнтів "Нової пошти" та облігацій

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА