Мережа EVA має намір відкрити не менше 50 нових магазинів до кінця року

Мережа парфумерно-косметичних магазинів EVA відкрила 11 нових магазинів із початку 2023 року, загалом планує запустити щонайменше 50 нових торговельних точок переважно в центральних і західних областях України в поточному році.

"За цей рік уже відкрито 11 нових магазинів EVA, а загалом планується щонайменше 50. Здебільшого в центральних і західних регіонах. Розглядаємо нові локації і на деокупованих територіях. Що стосується форматів розвитку - акцент робимо на магазинах у новому дизайні "Жіноча енергія", - розповіли у пресслужбі мережі на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Інвестиції у відкриття нового магазину становлять 2-4 млн грн залежно від формату, тоді як інвестиції у відновлення торговельної точки залежать від ступеня пошкоджень, уточнили в мережі.

Компанія планує також відновлювати раніше закриті магазини, де дозволяє обстановка. Так, у Херсоні вже відновили роботу п'ять магазинів мережі, по одному - у Покровську, Добропіллі, Мирнограді, Слов'янську та Краматорську, заплановано відкриття раніше закритого магазину в Родинському Донецької області.

За даними мережі, минулого року компанія відкрила 26 нових магазинів і відновила після пошкоджень ще 50.

У планах компанії на рік також відкриття нового складу на базі розподільчого центру в Дніпрі. Наразі склади мережі розташовані у Львові та Броварах. Крім того, триває робота над великим проєктом складу в Одесі, зазначили в EVA.

Як повідомлялося, товарообіг мережі EVA за підсумками 2022 року скоротився на 7% до попереднього року і склав 15,7 млрд грн.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засновано 2002 року. Має понад 50 власних торговельних марок, які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. У квітні 2023 року мережа налічує 996 працюючих магазинів.

За даними ресурсу Opendatabot, власником ТОВ "РУШ" значиться ТОВ "Корпсолюшин" (100%), кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Згідно з фінансовими результатами "РУШ", його чистий прибуток у 2022 році зріс на 16,7% - до 973,8 млн грн, вартість активів скоротилася на 2,5% - до 10,3 млрд грн.