Інвестиції

10:58 04.04.2023

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

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Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки, очолюваною колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Глава держави наголосив на важливості таких візитів і зустрічей, які є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію, повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента.

"Радий бачити, що ви приїхали зі своїми друзями, - сказав президент, звертаючись до Майка Помпео. - Усебічна американська підтримка надзвичайно важлива для нас".

Під час зустрічі глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну. "Ми відкриті для цього, готові надати вам повне сприяння. Для нас це дуже важливо", - зазначив він.

Зеленський поінформував про можливості розвитку бізнесу у сфері будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо. Президент також акцентував на важливості продовження й посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни. "Інвестуйте в бізнес, бо бізнес - це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою", - резюмував глава держави.

Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на РФ. Зеленський відзначив діяльність американських благодійних організацій, представники яких були на зустрічі, зосереджену на допомозі переміщеним особам, відбудові зруйнованого житлового фонду, наданні медичної допомоги, забезпеченні питною водою та продуктами.

Теги: #сша #бізнес #зеленський

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