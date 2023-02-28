Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до членів Національної асоціації виробників США.

Як зазначив глава держави, участь у відновленні України після бойових дій дасть надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам. Водночас, за його словами, бізнес, який допомагає в той чи інший спосіб російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи.

"Американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції і у відновленні української економіки та інфраструктури, і в демонстрації світові, що людська природа має слугувати саме достойним цілям, і що це дає і завжди даватиме найбільший результат. Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що зараз Україна потребує відновлення сотень промислових, інфраструктурних і соціальних об'єктів, житлових будинків.

"Цілі міста, галузі, виробництва. Це колосальне завдання. Але реалістичне. Україна зацікавлена в проєктах створення повного виробничого циклу в титановому, літієвому, алюмінієвому виробництвах, чорній металургії... Нам потрібно перебудувати економіку й енергетику на нових безпекових принципах. Саме в Україні ми об'єднаємо "зелену" трансформацію з безпековою трансформацією і сформуємо приклад для такої самої трансформації в інших країнах", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що машинобудування, агропереробка, виробництво зброї, зокрема сучасних дронів, ІТ, транспорт та інфраструктура, локалізація бізнесу в Україні та зручна логістика до інших ринків з України, людський капітал - "це не просто інвестиційні можливості та зростання, а широкий простір для американських перемог".

"Я закликаю вас готуватися до цих перемог уже зараз і приходити в Україну вже зараз, щоб тоді, коли ми повернемо мир, ваша старанна робота вже давала результат", - резюмував президент.

Національна асоціація виробників США - це одна з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі, що представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США. На сьогодні асоціація налічує близько 14000 членів.